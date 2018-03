Tankbetrug mit gestohlenem Kennzeichen

An einer Tankstelle in Lindau ist es am Dienstagmittag zu einem Tankbetrug gekommen. Der Täter hatte zunächst Benzin im Wert von 82 Euro getankt und war dann ohne zu bezahlen davongefahren. Das teilte die Polizei mit.

Zuvor hatte der Täter die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs gestohlen, um diese vor dem Tankbetrug an seinem Fahrzeug zu montieren. Mit dieser Masche wollte er vermeiden, dass seine Identität anhand der Kennzeichen über die Videoüberwachung an der Tankstelle nachvollzogen werden kann. Die Ermittlungen gegen den Täter laufen.