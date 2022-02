Tanja Bohnert wird neue Hauptamtsleiterin

Tanja Bohnert wird vorzeitig die Leitung des Haupt- und Personalamtes der Stadt Lindau von Thomas Nuber übernehmen. Nuber hat nach Angaben der Stadt aus gesundheitlichen Gründen ein Angebot der Fraktionsvorsitzendenrunde und der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons angenommen, vorzeitig von dieser Funktion entbunden zu werden.

Der Stadtrat hat deshalb in seiner Sitzung am 23. Februar 2022 beschlossen, die bisherige Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes, Tanja Bohnert, zur neuen Hauptamtsleiterin zu bestellen. Bohnert wird diese Funktion zum 1. Mai übernehmen. Zudem wird die Rechtsabteilung in das Hauptamt eingegliedert. Thomas Nubers Wissen gehe der Stadt Lindau aber nicht verloren, heißt es, denn er werde die neue Amtsleiterin einarbeiten und beraten. Außerdem sei er ständiger Vertreter der Hauptamtsleiterin.

Claudia Alfons begrüßt diese Lösung: „So stellen wir in diesem für die Stadt Lindau zentralen Amt einen gut geregelten Übergang sicher. Wir können noch von Herrn Nubers langjähriger Verwaltungserfahrung profitieren, und er wird sein Fachwissen weiterhin an entscheidender Stelle für die Stadt einbringen.“ Gleichzeitig verweist sie darauf, dass damit ein fließender Generationswechsel gewährleistet sei.

Die Veränderungen passen laut Mitteilung auch zur intern angelaufenen Neuorganisation und Digitalisierung der Stadtverwaltung Lindau. Auch hier werde Nubers Fachwissen gefragt sein. Tanja Bohnert ist seit 2014 bei der Stadt Lindau.