Tai-Chi-Abteilung zeigt ihr Können

Der jährliche Welt-Tai-Chi-Tag findet am Samstag, 28. April, unter dem Titel „One World... one Breath“ statt. Auch die Tai-Chi-Abteilung des TSV Lindau nimmt wieder teil. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Jahnturnhalle auf der Insel am Rotkreuzplatz (Eingang an der Hinterseite zum Kleinen See). Geübt und gezeigt werden laut Vorschau die klassische 24er-Pekingform (Yangstil), eine 10er-Form (Yangstil), Elemente aus einer Sun-Form und aus dem QiGong. Alle am Tai Chi und an Qigong Interessierten sind eingeladen vorbeizuschauen. Der Tag endet um 12.30 Uhr.