Tai Chi: Übungen zum Mitmachen im eigenen Wohnzimmer

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Wege. Eugen Schuhmann hat sich dazu entschieden, über die „Lindauer Zeitung“ einen Tai-Chi-Kurs anzubieten. Der Trainer wird hier in einer kleinen Serie die zehn Bilder im Yangstil vorstellen. Heute geht es um „Abwehren und Fersenstoß“.

Der Ablauf dieses Bildes beginnt wieder mit der rechten Seite und kann ebenfalls als Vorbereitung in zwei Stufen geübt werden. In der ersten Stufe üben wir im schulterbreiten Stand als Ausgangsstellung den Ablauf der Armbewegungen. Wir kreuzen die beiden Arme im Bereich der Armgelenke vor der Brust mit einem Abstand von rund 15 Zentimetern zur Brust. Die Handinnenseiten schauen zur Brust. Die beiden Handgelenk drehen sich anschließend so, dass – bei noch immer gekreuzten Handgelenken – die Handinnenseiten nach vorne schauen und sich die Arme jetzt so öffnen (ausbreiten), dass sich die linke Hand auf Kopfhöhe seitlich befindet und die rechte Hand seitlich nach vorne gerichtet ist. es sieht so aus, als ob wir den Kopf schützen und einen Gegner auf Abstand halten möchten. Den gleichen Bewegungsablauf seitenverkehrt nach links üben.

Nun üben wir auch die Fußbewegung, natürlich wieder rechts und links . Hierzu verlagern wir das Gewicht auf das linke Bein, heben leicht den Oberschenkel an und strecken leicht das rechte Bein so, dass die Ferse nach vorne seitlich außen schiebt. Das Bein muss nicht voll ausgestreckt werden. Wie bei „Goldener Hahn steht auf einem Bein“ ist die Höhe ebenfalls nicht so wichtig.

Jetzt sind wir so weit, dass wir die Bewegungsabläufe der Beine und Arme gleichzeitig ausführen können. Mit dem Kreuzen der Arme verlagern wir das Gewicht auf das linke Bein. Wenn sich die Handgelenke von einander lösen, hebt sich das rechte Bein und stößt gleichzeitig (langsam) mit dem Arm nach vorne. Jetzt werden wir feststellen, dass der andere Arm nicht nur den Kopf schützt, sondern auch zum Gleichgewicht halten beiträgt. Beide Seiten abwechselnd üben.

Mag jetzt noch manches unverständlich und schwierig sein so wird doch das tägliche Üben zum sanften Muskelaufbau und zu einem sicheren Gleichgewicht bis im hohen Alter beitragen.