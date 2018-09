Tagung in Lindau: Damit der Zahnarzt nicht bohren muss

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall am Freitagmittag in Neu-Ulm ist eine 37-Jährige leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach wollte ein 33-jähriger Autofahrer gegen 12.40 Uhr von der Industriestraße in die Reuttier Straße einfahren. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 37-Jährigen, das bereits auf der Reuttier Straße unterwegs war.

Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Aufprall war so stark, dass sich der PKW der Frau überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.