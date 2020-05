Tagung der Wirtschaftswissenschaften lädt Nachwuchsökonomen ein

Lindau (lz) - 373 junge Wirtschaftswissenschaftler aus 60 Ländern können sich aktuell auf zwei hochkarätige Termine freuen, heißt es in einer Pressemitteilung der Lindauer Nobelpreisträgertagung: auf die siebte Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften im August 2021 und die Online Science Days 2020.

Die Zusage an die Nachwuchsökonomen gilt für die Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften, die junge Wissenschaftler und Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, auch „Wirtschaftsnobelpreis“ genannt, am Bodensee zusammenbringt. Aufgrund der Ausbreitung von SARS-CoV-2 wurde die Tagung der Wirtschaftswissenschaften genauso wie die ebenfalls für diesen Sommer geplante interdisziplinäre 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung der Naturwissenschaften auf 2021 verschoben.

Die an die Nachwuchsökonomen versandte Einladung bezieht sich daher auch auf die Online Science Days 2020, ein Zusatzangebot in diesem Sommer. Von 28. Juni bis 1. Juli tauschen sich Nobelpreisträger, Lindau Alumni und Nachwuchswissen-schaftler aus den Disziplinen Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin sowie Ökonomie in Onlinevorträgen und -diskussionen aus.

Bereits im Vorfeld können die jungen Wissenschaftler den internationalen und interdisziplinären Austausch erleben: Mit einem neu ins Leben gerufenen „Sciathon“ (auf die Wissenschaft ausgerichtete Variante eines Hackathons) schaffen die Lindauer Nobelpreisträgertagungen einen interaktiven Onlinewettbewerb. Auch hier spielen neben den Nachwuchswissenschaftlern die Lindau Alumni eine wichtige Rolle. Beide Gruppen sollen gemeinsam auf digitalen Kanälen Lösungen für ein definiertes wissenschaftliches Thema erarbeiten. Nach Möglichkeit werden die jungen Wirtschaftswissenschaftler mit ihren Kollegen aus den naturwissenschaftlichen Disziplinen kooperieren. Auf diesem Wege werden laut Mitteilung besonders nachhaltige und viele Aspekte umfassende Konzepte erwartet.

Die nun eingeladenen 373 Nachwuchsökonomen rund um den Globus haben ein mehrstufiges Aus-wahlverfahren absolviert. In den Bewerbungsprozess eingebunden waren 144 Akademische Partner der Lindauer Nobelpreisträgertagungen sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultätentag für die deutschen Universitäten aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften.