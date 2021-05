Tageskarten für Lindauer Gartenschau ab Montag zu kaufen

Für die Gartenschau in Lindau gibt es ab Montag Tageskarten zu kaufen. Die Tickets werden laut Pressemitteilung zunächst nur über den Onlineshop der Gartenschau oder an den Kassen am Eingang-Nord erhältlich sein. Die Gartenschau selbst öffnet am 20. Mai um 14 Uhr.

Um lange Warteschlangen vor den Kassen zu vermeiden, empfiehlt Gartenschaugeschäftsführer Meinrad Gfall, die Karten bereits online zu kaufen. Tageskarten für Erwachsene kosten 16 Euro, Ermäßigte zahlen 8,50 Euro und Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren 3 Euro Eintritt.

Tageskarten-Käufer sollen sich zudem verbindlich für einen festen Besuchstag anmelden. Sie buchen damit ihre Einlasskarte. Allerdings ist das Festlegen des Besuchstags erst drei Tage vor Besuch der Gartenschau und in Abhängigkeit zu den Inzidenzwerten möglich. Alle Tagesbesucher benötigen eine Einlasskarte.

Dauerkartenbesucher müssen sich nur einmalig registrieren. Die Registrierungskarte ist bei jedem Besuch zur Dauerkarte mitzubringen und am Eingang vorzuzeigen.

Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein

Wer auf die Gartenschau möchte, muss einen Nachweis darüber vorlegen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Der Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Am Eingang-Nord der Gartenschau wird außerdem eine Schnelltest-Station eingerichtet.

Den Eingang Süd, in unmittelbarer Nähe zum Hafen, können zunächst nur Besucherinnen und Besucher nutzen, die ihre Eintrittskarte, ihre Einlasskarte und die entsprechenden Nachweise, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, vorzeigen können.

Das Angebot an Tageskarten umfasst auch viele Kombikartenmodelle. So können die Nutzer vergünstigt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und Schiff anreisen. Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, einen der Shuttle-Parkplätze auf dem Festland anzusteuern. Von dort fährt ein Shuttle-Bus im 15-Minutentakt auf die Insel.