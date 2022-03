Tag der Druckkunst am 15. März 2022

Helen Fellner, Mitglied im BBK und im Wasserburger Kunstverein KUBA, arbeite seit 2008 künstlerisch mit der Hochdrucktechnik – dem Holzschnitt. Seit 2021 ist die Tiefdrucktechnik – die Radierung hinzugekommen. Den Tag der Druckkunst am 15. März nimmt sie nun zum Anlass, ihre Art des künstlerischen Ausdrucks der Öffentlichkeit zu präsentieren und lädt in ihre Holzschnitt-Druckwerkstatt ein. Besucher können die Arbeiten im Schaufenster und in der Ausstellung in Laden und Werkstatt von Jarporzellan von Suzanne Pakleppa anschauen und der Künstlerin über die Schulter sehen. Ausgestellt werden auch frische und neue Werke, Holzschnitte und Radierungen Die Besucher können sich auch über Drucktechniken informieren. Öffnungszeiten sind: Werkstatt im Schaufenster noch bis Freitag, 25. März, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 26. März, von 10 bis 13 Uhr. Eine Ausstellung in Laden und Werkstatt schließt sich bis zum 23. April an. Auch dort gelten die genannten Öffnungszeiten. Laden und Werkstatt von Jarporzellan – Suzanne Pakleppa befindet sich in der Fischergasse 27 in Lindau.