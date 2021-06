Tabuthema Inkontinenz ist behandelbar

Nach aktuellen Zahlen der Deutschen Kontinenz Gesellschaft leiden rund acht Millionen Männer und Frauen in Deutschland unter Harninkontinenz. Laut Mitteilung des Asklepios-Klinikverbunds handelt es sich dabei um eine Erkrankung, die den Alltag stark einschränkt, die Lebensqualität enorm beeinträchtigt und nicht selten zu Partnerschaftsproblemen und sozialer Isolation führen könne. Zum Weltinkontinenztag am 30. Juni gibt Dr. Mark Boockmann. Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Asklepios Klinik Lindau, Tipps im Umgang mit der Krankheit.

Obwohl das Krankheitsbild mittlerweile gut zu behandeln sei, fände nur ein Bruchteil der Patienten den Weg zum Facharzt. Der Grund: Ständiger Harndrang oder ungewollter Urinverlust sind intime und gleichermaßen weitverbreitete Probleme, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Harnblase sammelt den Urin, um ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert abzugeben. Dies geschieht durch ein komplexes Zusammenspiel von Muskeln und Nerven. Menschen mit einer Reizblase würden häufig und ganz plötzlich unter sehr starkem Harndrang leiden und das Bedürfnis verspüren, sofort die nächste Toilette aufzusuchen. „Harninkontinenz bringt meist einen großen Leidensdruck mit sich“, betont Boockmann. Er ermutigt Betroffene jeden Alters, sich ärztlichen Rat zu holen. Denn in den allermeisten Fällen sei eine Inkontinenz gut zu behandeln.

Da der unwillkürliche Harnverlust zahlreiche Gründe haben könne, sei Ursachenforschung der erste und oftmals entscheidende Schritt. Auslöser können Beckenbodenschwäche, Nervenerkrankungen oder Komplikationen infolge einer Operation sein. Entsprechend umfassend ist laut Pressemitteilung auch die Diagnostik: Ausführliche Gespräche, Protokolle des Trinkens und Wasserlassens, Blut- und Urinuntersuchungen kommen ebenso zum Einsatz wie Stresstests, Ultraschall oder funktionsdiagnostische Verfahren. Auch durch die Absenkung des Darms, der Blase oder der Gebärmutter kann Inkontinenz auftreten.

„Verschiedene Muskeln und Bänder halten normalerweise die Blase an ihrem Platz im Becken. Bei einer Blasensenkung verlagert sich die Blase nach unten in Richtung Beckenboden“, erklärt Mark Boockmann. Betroffen seien in diesem Fall fast ausschließlich Frauen. Ihre Beckenmuskulatur sei von Natur aus etwas weniger stabil, dafür aber dehnbarer damit sich der Geburtskanal für eine Geburt erweitern kann. Ist der Beckenbogen aufgrund einer Geburt geschwächt, kann es auch zu einer Absenkung der Gebärmutter oder des Darms kommen.

Neben einer Geburt können auch starke körperliche Belastung oder eine familiäre Veranlagung Auslöser für Senkungsbewegungen sein. Die Folge seien Schmerzen im Beckenboden, ein Fremdkörpergefühl bis hin zum ungewollten Urin oder Stuhlverlust. Ist das der Fall, stehen laut Boockmann verschiedene konservative und operative Maßnahmen zur Verfügung. Als Beispiele führt der Arzt Beckenbodentraining, eine medikamentöse Behandlung und verschiedene Operationsverfahren, zum Beispiel zur Stärkung des Schließmuskels. Insbesondere die operative Behandlung hätten sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt: Minimalinvasive Verfahren, die eine schnellere Genesung und weniger Belastung bedeuten, seien heute die Regel.

Trotz zahlreicher Betroffener und guter Behandlungsoptionen ist Harninkontinenz laut Mitteilung noch immer ein Tabuthema. Genau das möchte der Weltinkontinenztag, der jährlich am 30. Juni stattfindet, ändern. Fachgesellschaften und Fachärzte wollen den Anlass nutzen, um mit Informationen zu aktuellen Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären.