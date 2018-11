Tabellenführer Ravensburg ist am Samstag zu Gast

Die Lindauer Handball-Mannschaften stehen vor vier schwierigen Partien. Die Jugendmannschaften spielen auswärts, die Erwachsenen treten zu Hause an.

Am Samstag um 11.45 Uhr startet die weibliche C-Jugend in Isny. Das Duell um den zweiten Tabellenplatz könnte spannender nicht sein. Beide Mannschaften starten mit vier Siegen und zwei Niederlagen in diese Partie und könnten sich in diesem Vier-Punkte-Spiel entscheidend von ihren Kontrahenten absetzen. Umso wichtiger ist es für die Mädchen aus Lindau, höchst konzentriert an dieses Spiel heranzugehen.

Tabellenführer aus Weingarten fordert die C-Jugend

Anschließend spielt die männliche C-Jugend gegen den Tabellendritten aus Weingarten. Die bisher noch punktlosen Lindauer Jungen kommen aufgrund ihrer zu schwachen Abwehrleistung einfach nicht ins Rollen. Deswegen lag der Schwerpunkt der vergangenen Trainingseinheiten auch auf der Abwehr. Anpfiff ist um 13 Uhr in Weingarten.

Ab 17.30 Uhr steht in der Aeschacher Dreifachturnhalle der „kleine Heimspieltag“ an. Die Damen erwarten den TSB Ravensburg, um den Tabellenführer der Frauen-Kreisliga Bodensee eventuell ein wenig zu ärgern.

Da die weibliche A-Jugend spielfrei ist, kann Trainer Sebastian Lorenz auf einige junge Spielerinnen zurückgreifen, um seinen Kader personell aufzustocken. Denn die jungen Spielerinnen ergänzen den eh schon stark verjüngten Kader perfekt und so ist die Mannschaft zu außerordentlichen Leistungen fähig. Ob es allerdings reicht, um dem Spitzenreiter einen Punkt oder mehr abzuluchsen, bleibt abzuwarten.

Am vergangenen Spieltag verlor die Mannschaft aus Lindau bei der HSG Lindenberg-Isny mit 20:25. In der Tabelle belegt der TSV Lindau mit 4:8 Punkiten den vorletzten Platz. Auf der Habenseite steht nur ein Sieg.

Herrenteam erwartet zum Derby die MTG Wangen

Direkt im Anschluss wird das Lokalderby der Herren gegen die MTG Wangen angepfiffen. Wie jedes Jahr fiebern Trainer und Spieler dieser Begegnung entgegen und wollen nach der letzten knappen Niederlage gegen Dornbirn endlich wieder einen Heimsieg feiern. Dass dies keine einfache Aufgabe ist, müsste allen Beteiligten klar sein, denn die Wangener stehen mit nur zwei Niederlagen völlig zu Recht auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse.

Nichtsdestotrotz möchte man den Heimvorteil eines nicht geharzten Balles in eigener Halle nutzen und die bisherige Negativserie beenden.Um also diese David-gegen-Goliath-Begegnung für sich entscheiden zu können, müssen die Lindauer Herren noch enger in der Abwehr zusammenstehen und einfache Fehler im Angriffsspiel unterlassen. Anpfiff dieser Spannung versprechenden Partie ist um 19.30 Uhr.