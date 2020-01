Täter randalieren an Autos

In der Silvesternacht in der Zeit von 21 Uhr bis 11 Uhr morgens haben Unbekannte mehrere geparkte Autos in der Rickenbacher Straße beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich bis jetzt auf rund 1000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.