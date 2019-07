SZ-Leser erleben einen farbenfrohen Tag in der Hundertwasser-Ausstellung

Die farbenfrohen Werke von Friedensreich Hundertwasser (1928 - 2000) sind eine Reise wert: Ganz in diesem Sinne haben 45 Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung aus der Region um Biberach und Ehingen an einer SZ-Erlebnisreise nach Lindau teilgenommen. Sie besuchten die Ausstellung „Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“ im Kunstmuseum Lindau und erhielten in Führungen tiefe Einblicke in das Leben und Werk des kontrovers diskutierten Künstlers. So erfuhren sie zum Beispiel, dass er Zeit seines Lebens gern auf seinem Schiff „Regentag“ die Welt bereiste und dass er in der Spirale, die in seinen Werken immer wieder vorkommt, ein Symbol für Leben und Tod sah. Die SZ-Leser waren auch fasziniert von seiner farbintensiven Malerei, seinen Architekturprojekten und seinem Einsatz für die Umwelt. Foto: Ruth Eberhardt