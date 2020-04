Systemrelevante Clowns verzaubern Menschen im Altenheim

Im Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift haben die therapeutischen Clowns Pipa und Mina mit ihrem heiter-poetischen Auftritt für einen Lichtblick in dunkler Zeit gesorgt – und zwar mit Abstand im wahrsten Sinne des Wortes: Im sonnendurchfluteten Garten haben die beiden mit ihrer Darbietung gezeigt, dass Lächeln und Lachen lebenswichtig sein können – und damit den Beweis geführt, dass selbst Clowns systemrelevant sind. Die beiden Spaßmacherinnen gehören zum Verein der Ravensburger Clowns, die unter normalen Umständen auch in Kliniken den Alltag von kranken Kindern mit einem Lachen aufhellen. Der Verein schult seine Clowns speziell und bereitet sie gezielt auch auf schwierige Situationen vor, denen sie dann mit Respekt begegnen, um sie in Humor aufzulösen. Foto: Evangelische Diakonie Lindau