Symphonieorchester Vorarlberg spielt Haydn, Mozart und Beethoven

Eine königliche Symphonie von Haydn, Mozarts populärstes Klavierkonzert und ein humorvoller Ludwig van Beethoven: Das fünfte Abokonzert des Symphonieorchester Vorarlberg am 1. April in Feldkirch und am 2. April in Bregenz verspricht große Musik von großen Namen. Mit Domingo Hindoyan (Foto) am Pult und Ingolf Wunder als Solist am Klavier konnte das Orchester wieder zwei junge, international erfolgreiche Ausnahmemusiker verpflichten, teilt der Veranstalter mit. Zu hören sind Joseph Haydns Symphonie Nr. 85, Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 21 und die „Achte“ Ludwig van Beethovens kürzeste Symphonie. Am Flügel sitzt an diesem Abend Ingolf Wunder. Der weltweit erfolgreiche Pianist aus Klagenfurt debütierte im Wiener Konzerthaus und ist Gewinner des zweiten Preises beim Internationalen Chopin-Wettbewerb 2010 in Warschau. Karten sind im Vorverkauf online erhältlich unter www.v-ticket.at, bei Bregenz-Tourismus, Telefon 0043 / 5574 / 40 80 sowie in allen Filialen der Volksbank Vorarlberg.