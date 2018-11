Swingolfer beenden erfolgreiche Saison

Mit einem kleinen internen Turnier haben die Spieler des Swingolfclubs Allgäu-Bodensee ein überaus sportlich erfolgreiches Jahr auf der Anlage in Markdorf-Wendlingen beendet. In der Bundesliga Süd belegte das Team Platz zwei. Am Ende der Saison fehlten lediglich 13 Schläge auf das Siegerteam vom SGC Horbach.

Dagegen durfte die zweite Mannschaft, in der 2. Bundesliga Süd spielend, sich über den zweiten Titelgewinn nach 2014 freuen. Erfolgreich verliefen auch die deutschen Meisterschaften im bayerischen Alling. Hier sicherten sich Peter Zodel/Carsten Heß sowie Wolfgang Flachs/Reiner Pilz in ihren jeweiligen Altersklassen den Titel im Doppel. Ebenfalls erfolgreich waren die Damendoppel Anja Niebler/Beate Senf und Elke Pilz/Monika Schmucker, die in ihren Kategorien jeweils den dritten Rang belegten. Ferner glänzte Anja Niebler mit einem dritten Platz in der Einzelwertung.

Bei den Vereinsmeisterschaften im Juli sicherten sich Beate Senf, Peter Zodel, Gregor Freitag sowie Vidhaya Suksamorson die Titel. Den Titel beim „Geser-Cup“ holte bereits zum zweiten Mal Peter Zodel in beeindruckender Manier. Mit zwei gespielten 60-er Runden ließ er der Konkurrenz keine Chance. Bei den Europameisterschaften im französischen Chambray-lès-Tour gingen die Spieler des SGC AB allesamt leer aus. Zu stark waren hier die Franzosen (Swingolf wird vom französischen Verband finanziell unterstützt), so gingen sämtliche vordere Plätze an die Gastgebernation. Zu den Höhepunkten zählte zweifellos der zum zweiten Mal ausgetragene „Spenden-Marathon“, der letztes Jahr vom Swingolfclub Allgäu-Bodensee ins Leben gerufen wurde.

Hier konnte man der Deutschen Krebshilfe 5000 Euro überweisen. An einem Tag wurden fünf Plätze vom Süden Deutschlands (Markdorf) bis ins schleswig-holsteinische Waabs gespielt und hunderte Kilometer zurück gelegt. Bei allen Teilnehmern herrschte rundum Zufriedenheit über die vergangene Saison. Obwohl das Freizeitvergnügen an erster Stelle steht, hat der Verein doch ordentlich Potenzial das Erreichte im kommenden Jahr erneut zu bestätigen. Vor allem bei den neuen Mitgliedern macht sich eine positive sportliche Entwicklung bemerkbar.