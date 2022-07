Swingolfclub Allgäu-Bodensee erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schauplatz der viertägigen Deutschen Meisterschaften im Einzel- und Doppelwettbewerb war die Anlage im schleswig-holsteinischen Duvensee, Ortsteil Bergrade nahe der Hansestadt Lübeck. Die trockene Anlage mit ihren Fairways in unterschiedlichster Grasqualität und den perfiden schnellen Greens, sowie mit vielen Bäumen und Sträuchern bepflanzt, war nicht nur interessant, sondern stellte für alle Teilnehmer einen hohen Schwierigkeitsgrad dar, ebenso erhöhten die täglich starken Windböen die sportliche Herausforderung.

Zum Doppelwettbewerb: Bei den Herren 1 (18-50 Jahre) stellte der SGC AB mit Daniel Keck und Peter Zodel ein neu zusammengestelltes Doppel, welches auf Anhieb einen starken dritten Platz erspielte. Bei den Herren 2 (50-65 Jahre) erreichte das ebenfalls neu formierte Doppel Reiner Pilz und Timotheus Grall einen soliden siebten Platz. Bei den Herren 3 (ab 65 Jahren) mussten die Titelverteidiger Peter Sauter und Wolfgang Flachs vom SGC AB den Sieg um einen Schlag, der Paarung Hollmann/Gerhus vom SGC Essen überlassen. Dennoch war die Vizemeisterschaft in dieser Kategorie ein voller Erfolg.

In den Einzelwettbewerben der Kategorie Herren 1 erreichte Peter Zodel Platz sieben. Daniel Keck konnte sich am zweiten Tag noch auf Rang 15 verbessern. Der Sieg in der Herrenklasse 2 sicherte sich Carsten Hess vom SGC Alling. Die Spieler Joachim Senf und Timotheus Grall erspielten sich die Plätze sechs und sieben. Lediglich Reiner Pilz war im hinteren Bereich des Rankings platziert.

Ein Stechen um den Deutschen Meistertitel entschied die Konkurrenz in Kategorie 3 der Herren. Hier reichte es Peter Sauter vom SGC AB „nur“ zum Vizemeistertitel, den Sieg errang Roland Schmid vom SGV Renningen. Wolfgang Flachs und Volker Waldorf fanden sich im Mittelfeld am Ende des zweiten Spieltages.

Der Meistertitel der Damen ging unangefochten an Jacqueline Duhme vom Swingolfclub Essen. Hier stellte der SGC AB keine Starterin. Mechthild Wedekind aus Essen war in der Kategorie Damen 2 ganz oben auf dem Treppchen, während die Spielerin Elke Pilz vom SGC AB Platz elf erreichte, spielte sich Debütantin Birgit Waldorf, ebenfalls SGC AB, auf Rang zwölf.

Platzierungen Mixed: Joachim Senf/Birgit Waldorf (6), Beate Senf/Hubert Nespithal (9).