Swingolfclub Allgäu-Bodensee

Der letzte Spieltag der Bundesliga Süd fand im oberbayerischen Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck statt. Bei durchwachsenem Wetter starteten die Teilnehmer auf der sehr herausfordernden und sehr gepflegten 18-Loch-Anlage in den Wettkampf.

Ohne große Startnervosität gingen die Spieler des SGC AB ins Spiel, hatte man doch satte 32 Schläge Vorsprung auf den Vorjahresmeister und ambitionierten Mitkonkurrenten SGV Renningen. Am Ende des Tages sicherte sich zwar Renningen den Tagessieg mit drei Schlägen vor dem SGC AB, doch die Allgäuer holten ihren fünften Meistertitel. Mit vier Siegen in sieben Matches spielte der SGC AB eine starke und sehr ausgewogene Saison und hat sich so die Meisterschaft wirklich verdient.

Die Plätze hinter den zwei Erstplatzierten gingen an Alling, Paulushofen und den SGC Horbach. Was für ein Finish in der 2. Bundesliga Süd. Die Spieler des SGV Renningen II, holten am letzten Spieltag fünf Schläge auf den Tabellenführer Allgäu-Bodensee II auf und glichen aus. Ein Novum in dieser Liga, beide Teams nach sieben Spieltagen schlaggleich. So musste ein Stechen über den Titel entscheiden. Hier waren die Renninger Spieler etwas glücklicher und holten den Titel. Dennoch ist der zweite Platz ein toller Erfolg für das zweite Team des SGC Aallgäu-Bodensee.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Leistungen aller Mannschaften mit großem Applaus quittiert. Nach den starken Auftritten bei der Deutschen- sowie Europameisterschaft und dem abschließenden Meistertitel in der Bundesliga Süd wurde das Jahr 2022 zu einem der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte des Swingolfclubs Allgäu-Bodensee.