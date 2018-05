Swingolf: SGC wird Dritter zum Bundesliga-Saisonstart

Titelverteidiger SGC Allgäu-Bodensee hat am vergangenen Wochenende einen nicht ganz optimalen Start in die achte Swingolf-Bundesligasaison hingelegt: Nach dem Doppelspieltag im fränkischen Horbach bei Fürth und im oberbayerischen Alling tags darauf findet sich das Team laut Pressemitteilung auf Platz drei wieder. Die SCC-Zweite hingegen spielt in der 2. Bundesliga Süd derzeit ganz oben mit.

Pünktlich um 10 Uhr wurde am Samstag bei herrlichem Sonnenschein in Horbach in die achte Swingolfsaison gestartet. Der Platz war durch die große Hitze der letzten Tage zwar sehr hart, doch in einem guten Zustand. Die Spieler des SGC Allgäu-Bodensee fanden allerdings einfach nicht zu ihrem gewohnt sicheren Spiel und mussten einige Schläge an die Gegner abtreten. Selbst die Spitzenspieler des Clubs brachten keine befriedigenden Scores ins Ziel. Lediglich Anja Niebler und Joachim Senf konnten mit ihren Ergebnissen zufrieden sein.

Dagegen präsentierten sich die Spieler vom SGC Horbach und SGC Alling bereits in einer sehr beachtlichen Frühform. So spielte Stefan Buchbauer vom SGC Horbach eine 64er-Runde, welche gleichzeitig Tagesbestwert war. So war es nicht verwunderlich, dass sich nach dem ersten Spieltag der SGC Horbach Platz eins vor dem SGC Alling und dem Team vom Bodensee sicherte. Der Rückstand auf Horbach betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Schläge.

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung wollten die Spieler des SGC Allgäu-Bodensee am nächsten Tag in Alling den Abstand zu den vor ihnen liegenden Teams verringern. Doch erneut hatten die Spieler von Horbach und Alling etwas dagegen. Trotz besseren Scores als am Vortag reichte es nicht, einige Schläge gutzumachen. Vielmehr büsßte man im Gesamtergebnis sogar noch einige ein. Somit blieb es nach den ersten beiden Spieltagen bei einem schmucklosen dritten Platz für den Swingolfclub Allgäu-Bodensee. Die SGC-Erste hat nun am Pfingstwochenende in Linz (Oberösterreich) die Chance, Schläge auf die führenden Teams aufzuholen.

Erfreulich ist aus Vereinssicht das Abschneiden des SGC Allgäu-Bodensee II, die sich gleich am ersten Tag an die Spitze der 2. Bundesliga Süd setzte. Hier konnte man den SGC Horbach und den SGV Renningen auf die Plätze verweisen. Am zweiten Spieltag hielt die SGC-Zweite den zweiten Platz zwar, muss diesen jedoch mit dem SGC Horbach teilnehmen. Beide Mannschaften liegen nach diesem Doppelspieltag schlaggleich vor dem SGV Renningen.