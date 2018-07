Swing Jazz und ungarische Folklore

Die traditionelle Open Air Jazz Matinee am Sonntag, 29. Juli ab 11 Uhr im Haug am Brückele in der Köchlinstraße 23, Lindau-Reutin, wird dieses Mal vom Romero Franz-Ensemble featuring Big Papa Bawelino bestritten. Nach acht Jahren gastiert diese Gruppe, die dem Stil des „Hot Club de France“ von Django Reinhardt sehr nahekommt, endlich wieder einmal beim Jazzclub. Romeo Franz (Violine und Gesang), Sunny Franz (Violine), mit 18 Jahren der Benjamin der Gruppe, Johannes Schädlich (Kontrabass), Aaron Weiss (Klavier) und Joe Bawelino (Gitarre), spielen neben Swing Jazz der 1930er, -40er und 50er Jahre, Latin, Walzer, ungarische Folklore und eigene Kompositionen. Trotz der musikalischen Nähe zu Django Reinhardt und Stephane Grapelli hat das Romeo Franz Ensemble seinen ganz eigenen und unverkennbaren Stil gefunden. Bei schlechtem Wetter, findet das Konzert im Stadl statt. Der Eintritt beträgt 13 Euro, für Mitglieder zehn und für Jugendliche bis 26 Jahre fünf Euro.