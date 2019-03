Zurzeit weilt der Schönheitschirurg Werner Mang im Ausland, weshalb der Präsident der Spielvereinigung Lindau die beiden ersten Auftritte seines Fußball-Kreisligisten der A2 nach der Winterpause nicht am Rasenplatz verfolgen konnte. Nach der bitteren Auftaktniederlage in der Vorwoche bei der U23 des VfB Friedrichshafen dürfte Mang über den Last-Minute-Sieg seiner Spieler am Sonntagnachmittag gegen den Tabellenführer SV Achberg höchst erfreut gewesen sein. Das Topduell des 19. Spieltags drehte die Mannschaft von SpVgg-Spielertrainer Marco Mayer nach einer verkorksten ersten Halbzeit noch in einen Heimerfolg.

„Luft etwas ausgegangen“

„Bei uns ist die Luft etwas ausgegangen“, spielte Michael Riechel auf die zweiten 45 Minuten an – ohne dass dies der SVA-Trainer am Fehlen seiner angeschlagenen Stammspieler Simon Goldbrunner und Kevin Bosio festmachen wollte. Nachdem Riechels Mannschaft bis zum Seitenwechsel hinten nichts zuließ und durch Benjamin Jörg sogar mit 1:0 vorlegte, stellten die Gäste aus der Lindauer Vorort-Gemeinde das Fußballspielen nach vorne so gut wie ein.

Marco Mayer, der sich in der Halbzeitpause warm machte, brachte frischen Schwung in die Lindauer Offensivbemühungen. Dennoch brachte erst ein Eigentor von Jonas Hammerschmidt den zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1-Ausgleich. Was folgte, war eine Schlussviertelstunde, in welcher die Spielvereinigung alles nach vorne warf, um das Spiel noch zu gewinnen. In der 90. Minute flankte der eingewechselte Robin Christmann, der sich als Linksverteidiger immer wieder in der gegnerischen Hälfte blicken ließ, in den Strafraum des SV Achberg. Dort tauchte Bilal Gümüs urplötzlich auf und netzte zum umjubelten Siegtreffer vor 400 Zuschauern ein.

Nicht von der Niederlage der Achberger in Lindau profitieren konnte der Tabellenzweite SV Oberteuringen. Die Mannschaft von SVO-Coach Michael Krause unterlag bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen mit 0:1. Den Siegtreffer für die Häfler markierte Tim Mayer.

Der TSV Schlachters, der in der Vorwoche dem SV Achberg die erste Saisonniederlage auf heimischem Platz zufügte, musste sich beim Aufsteiger FC Kosova Weingarten mit einem 1:1 begnügen. Der andere A2-Aufsteiger, der FV Langenargen, setzte seinen Höhenflug fort. Das Team von FVL-Trainer Michael Wölfle schlug die TSG Ailingen mit 4:0.

Keinen Sieger gab es zwischen dem TSV Tettnang und der Landesligareserve des VfB Friedrichshafen. Mit dem 1:1 beim Tabellendritten holten die Häfler einen Achtungserfolg und stellten im Tettnanger Riedstadion ihren aufsteigenden Trend unter Beweis. Die Führung der Gastgeber durch Ahmet Özsoy kurz nach der Halbzeitpause glich VfB-Spielercoach Oliver Senkbeil aus.