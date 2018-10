Da der TSV Schlachters am Sonntag spielfrei hatte, sind am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 nur drei der vier Vertreter aus Lindau und dem Umland im Einsatz gewesen. Zwei von ihnen, die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz und der SV Achberg, traten im Derby aufeinander und trennten sich 2:2. Ebenfalls über ein Remis nicht hinausgekommen ist die Spielvereinigung Lindau beim Aufsteiger FV Langenargen. 0:0 hieß es am Ende für die Mannschaft von SpVgg-Coach Marco Mayer, die dadurch auf Platz drei zurückfiel.

„Langenargen hat das sehr gut gemacht. Wir hatten keine Lösung gefunden“, sagte Mayer zur Taktik des Gegners. Der lief mit einem 4-3-3-System auf und wollte damit die schnellen Lindauer Offensivspieler Musa Gaye und Antonio Paturzo einbremsen. Offenbar mit Erfolg. „Lindau hat es nicht geschafft, seine Stürmer zu bedienen“, sagte Michael Wölfle rückblickend. Um schmunzelnd hinzuzufügen, dass „diese Rechnung aufgegangen“ sei. Ohnehin war der FVL-Coach mit dem Auftritt seiner Mannen mehr als zufrieden („die setzen momentan alles um, was wir vorgeben“).

Nach dem 2:2-Remis eine Woche zuvor in Schlachters war es der nächste Achtungserfolg für den A2-Aufsteiger aus Langenargen. Damals hatte Wölfle die Wirkungskreise von Topstürmer Jonas Hermann per Manndeckung eindämmen wollen, was durchaus gelang. Lediglich das Strafstoßtor zum zwischenzeitlichen 1:1 glückte Hermann, der ansonsten meistens abgemeldet war. Wobei Michael Wölfle auch betonte, dass seine Schützlinge als Aufsteiger „jedes Mal ans Limit gehen müssen“.

Derbytime war am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Hegnau angesagt. Mehr als 300 Zuschauer waren erschienen, um die Partie der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz gegen den SV Achberg zu verfolgen. Der bleibt nach dem 2:2 weiterhin Tabellenführer, musste jedoch erst einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen. Nico Pfersich schoss die Gäste, nach einem feinen Rückpass von Simon Goldbrunner, in Führung. Doch Yannick Glaser, der einen Freistoß von Felix Eisenbach, der an der Latte abklatschte, aus kurzer Distanz einnetzte, glich nach 57 Minuten aus. Als SVA-Keeper Dennis Schupp bei einer Aktion in Glaser reinsprang, zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Stefan Eisenbach verwandelte sicher. Doch Torjäger Simon Goldbrunner stellte später, aus leicht abseitsverdächtiger Position, den erneuten Gleichstand sicher. In der Schlussphase rettete das Aluminium den Gastgebern einen Punkt.