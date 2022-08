Super Unterstützung für den BUND Naturschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Corona-Pausenjahren, sammelte der BN Lindau wieder Spenden. Dabei beteiligten sich vier Schulen aus dem ganzen Landkreis. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Lindenberger Realschule, des Valentin-Heider-Gymnasiums und der Realschulen in Lindau, konnte der BUND Naturschutz dieses Jahr wieder ein beachtliches Sammelergebnis erzielen. Der BN freut sich über diesen Erfolg und die fleißige Sammelarbeit der Schülerinnen und Schüler und hofft, dass sich auch im nächsten Jahr wieder möglichst viele Schulen an der HuS beteiligen werden. Die besten Ergebnisse erzielten die Realschule Lindenberg im oberen Landkreis und das VHG im unteren Landkreis. Mit dem gesammelten Geld können nun viele Projekte durchgeführt werden. Dazu gehören die Umweltbildung, die Biotoppflege oder der Amphibienschutz, für deren Finanzierung immer ein beträchtlicher Eigenanteil von der Kreisgruppe aufgebracht werden muss.

Alle sammelnden Schülerinnen und Schüler wurden mit Prämien belohnt, Trockentextmarker, Lederkette, kleines Wasserlabor USB-Stick aus Holz oder ein Coffee-To-Go Becher waren als Preise heiß begehrt. Die Realschule Lindenberg erhielt, wegen ihres besonders guten Ergebnisses, einen Ausflug in die Natur geschenkt. Diesen Ausflug erhält jede Schule, die über zweitausend Euro für den BN sammelt. Dabei ging es wie schon in den vergangenen Jahren an den Lindenberger Waldsee. Zum Abschluss spendierte der BN belegte Brezeln und ein Eis.

Mit dem Geld werden weiterhin Umweltprojekte, wie der Amphibienschutz, Biotoppflege, Streuobstprojekt und Umweltbildung für Schulen und Kindergärten finanziert. Auch die Geschäftsstelle, die für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlose Beratung leistet profitiert von einem guten Sammelergebnis. Damit bewahrt sich der BN seine politische und finanzielle Unabhängigkeit.