Sulmentingen macht aus einem 0:2 ein 3:2

„Das irgendwann eine Niederlage kommt war mir klar, das 2:3 gegen Sulmentingen ist jedoch besonders bitter“, hat Lindaus Trainer Achim Schnober gesagt. Die Mannschaft führte mit 2:0 und innerhalb von zwölf Minuten kassierten die Landesligafußballerinnen der SpVgg drei Gegentreffer. In zehn Saisonspielen kassierte Lindau erst fünf Tore. „Aber so ist es halt, wenn fünf Spielerinnen nicht ihre normale Leistung bringen und wir praktisch mit dem letzten Aufgebot zum Tabellenvierten reisen. Dann kommen die Platzverhältnisse Kunstrasen dazu mit dem meine Mannschaft erhebliche Probleme hatte im Gegensatz zu Sulmetingen die ständig darauf trainieren“, meinte Lindaus Trainer..

Die SpVgg Lindau, die neben Kevser Albayrak auch Stürmerin Annika Stohr ersetzen musste, reaktivierte Marina Rudhart, die als Stand-by-Spielerin zur Verfügung steht. Bereits nach vier Minuten schlug Marina Rudhart das erste Mal zu, als der Ball nach einem Befreiungsschlag bei ihr landete, und sie das Leder über Sulmentingens Torfrau ins Tor schoss. In der 21. Minute war sie abermals zur Stelle und verwertete einen Querpass von Monja Rudhart zum 2:0.

Nachdem die SpVgg Lindau die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit das Spielgeschehen noch diktierte, fiel in der 56.Minute aus dem Nichts heraus der Anschlusstreffer, als Julia Hartmann schneller reagierte als die Lindauer Hintermannschaft. Auch beim 2:2 war Katharina Metzger den berühmten Schritt schneller am Ball als ihre Gegenspielerin und vollendete zum Ausgleich.

Es kommt noch schlimmer

In der 67. Minute drehte Sulmentingen dann die Partie endgültig, als abermals Julia Hartmann Lindaus Torhüterin Selina Ruedi keine Chance ließ und den Ball unhaltbar zum 3:2 ins Tor köpfte.

Danach verflachte die Partie zusehends und keine Mannschaft erspielte sich weiter Torchancen, sodass es am Ende bei der Niederlage der Inselstädterinnen blieb. Trotz der Niederlage ist Lindaus Trainer nicht unzufrieden, sieht er doch auf eine außergewöhnliche Hinrunde seiner Mannschaft zurück:„ Ich blicke nach vorne, mich schockiert die Niederlage nicht, schließlich ist das Ziel von Anfang an der Klassenerhalt in der Landesliga, und ich denke auf das, was meine Mannschaft in der Vorrunde geleistet hat, kann man schon stolz sein. Eine einzige Niederlage in elf Spielen als Aufsteiger ist schon was Besonderes.“