Experte im Interview: Viele Menschen haben Suizidgedanken, aber nicht alle sind gefährdet

Jeder kann Suizidgedanken entwickeln. Das sagt Claudius Stein, Psychotherapeut und ehemaliger ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums in Wien.

Das heiße aber nicht, dass auch jeder gefährdet ist, Suizid zu begehen. Im Interview mit Ronja Straub erklärt er, wieso das so ist, warum vor allem Männer von Suizid gefährdet sind und welche Erfahrungen er mit einem älteren Mann gemacht hat, der eigentlich schon sein Leben aufgegeben hatte.

Ist durch die Corona-Pandemie die Zahl der Suizide gestiegen?

Damit haben wir eigentlich gerechnet, aber im Jahr 2020 gab es glücklicherweise keinen Anstieg der Suizidzahlen. Die von 2021 gibt es noch nicht. Das heißt aber nicht, dass Menschen nicht belastet waren und es nicht viele Krisen gab. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehen wir einen Anstieg an Suizidversuchen.

Junge Menschen waren in der Krise am meisten belastet. Bei ihnen haben psychische Belastungen und Störungen deutlich zugenommen. Um diese Gruppe machen wir uns Sorgen. Ob es auch einen Anstieg an Suiziden gegeben hat, wissen wir noch nicht.

Warum waren die jungen Menschen so belastet?

Es wurde zu wenig Fokus auf die Folgen der Krise für sie gelegt. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt viele Forschung dazu und Unterstützungsangebote. Die soziale Einschränkung, der Rückzug und das Distanzlernen sind für junge Menschen, die eigentlich eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung erleben sollten, sehr belastend. Das Problem ist auch: Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überlastet. Die Nachfrage ist gestiegen, das Angebot aber nicht.

Sind jüngere Menschen grundsätzlich eher gefährdet?

Nein, ältere Menschen, besonders ältere Männer haben deutlich höhere Suizidraten. Suizidalität ist oft ein Hilferuf. Bei den älteren Menschen ist aber die Resonanz weniger hoch als bei Jungen. Sie bekommen in ihrer Not oft weniger Aufmerksamkeit. Bei genauerem Hinschauen fällt auf: Sie wirkten häufig entschlossener und haben weniger über ihren Suizid gesprochen.

Allerdings ist jeder Suizidversuch ernst zu nehmen.

Bei Jugendlichen gibt es mehr Suizidversuche. Sie wollen so nicht leben, aber wenn das Leben anders werden würde, schon. Der Suizidversuch ist dann ein Anstoß, wenn auch ein gefährlicher, dass sich etwas verändert. Allerdings ist jeder Suizidversuch ernst zu nehmen. Ich möchte vor einer Verharmlosung warnen.

Warum begehen Menschen Suizid?

Wenn Menschen eine akute Belastung erleben, die sie überfordert, kann sich das schnell zuspitzen. Das kann der Tod eines Angehörigen, Trennungen oder der plötzliche Arbeitsplatzverlust sein. Passieren kann das jedem. Das entscheidende ist: Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen den Belastungen oder den veränderten Lebensumständen und den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Bewältigungsstrategien. Aber die gute Nachricht ist: Zwei Drittel aller Suizidversuche bleiben einmalige Ereignisse.

Die, die immer wieder im Leben suizidal werden, haben häufig psychischen Erkrankungen und sind sehr gefährdet tatsächlich an einem Suizid zu versterben. Bei Menschen mit Depressionen beispielsweise ist das Risiko zwanzigfach erhöht.

Heißt das, jeder ist gefährdet, einen Suizid zu begehen?

Hier muss man unterscheiden. Ich denke, jeder kann Suizidgedanken entwickeln. In der Suizidprävention wissen wir viel über Menschen, die einen Suizidversuch gemacht haben. Wir wissen aber wenig darüber, was ein Mensch denkt, wenn er Suizid begeht.

Der Suizid ist eine sehr einsame Tat.

Grundsätzlich kann jeder Menschen Suizid begehen, aber ich würde sicher nicht sagen, dass jeder Mensch gefährdet ist. Gedanken daran haben vermutlich sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens, ohne ernsthaft gefährdet zu sein.

Was können Angehörige und andere tun, um Menschen mit Suizidgedanken zu helfen?

Die allermeisten Menschen kündigen ihren Suizidversuch an. Sie tun das häufiger sehr direkt, manchmal aber auch nur indirekt, mit Äußerungen wie: „Ich kann nicht weiter“. Das sind Hilferufe, die man nicht überhören sollte. Man sollte mit den Menschen sprechen. Denn der Suizid ist eine sehr einsame Tat. Und wenn andere bereit sind zuzuhören und da sind, ist das immer hilfreich. Angehörige müssen aber auch auf ihre Grenzen hören. Der nächste Schritt ist dann die professionelle Hilfe.

In belastenden Situationen sind wir besonders gefährdet. Inwieweit sehen sie eine Gefahr für Menschen, die eine Flucht hinter sich und Schlimmes erlebt haben, wie die Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen?

Das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber wir können lernen aus der Fluchtbewegung 2015/2016. In einem Projekt haben wir herausgefunden, dass bei den Menschen aus dem Nahen Osten unmittelbar nach der Flucht die Suizide nicht hoch waren. Bei jenen, die sehr lange im Asylverfahren waren, aber schon. Die Unsicherheit, das Gefühl von Nutzlosigkeit, wenn man nicht arbeiten gehen kann, ist schlimm.

Bei den Menschen aus der Ukraine ist das anders. Diese Menschen bekommen jetzt schnell und möglichst unbürokratisch Hilfe. Niederschwellige Integration ist sehr wichtig. Allerdings: Bei Menschen, die schwer traumatisiert sind, zum Beispiel durch sexuelle Gewalt, ist das Risiko wieder hoch.

Die Medien beeinflussen den Umgang und das Bild, das Menschen von Suizid haben. Wie nehmen sie die Berichterstattung über Suizide wahr?

Seit es in Österreich die Vereinbarung gibt, dass grundsätzlich nicht mehr über Suizide berichtet wird, hat die Anzahl der Suizide abgenommen. Was wir wissen: Es gibt Nachahmungssuizide. Wenn Menschen von einem Suizid lesen und selbst in ähnlicher Weise belastet sind, erscheint ihnen ein Suizid als eine mögliche Problemlösung und sie tun es vielleicht auch. Es ist tatsächlich so, dass es durch falsche Berichterstattung zusätzliche Suizide gibt.

Für mich war es immer toll zu sehen, dass man mit der richtigen Unterstützung damit zurechtkommen und sogar wieder einen Sinn im Leben finden kann.

Was wir aber nicht wollen ist, dass nicht mehr über das Thema gesprochen wird. Besonders wirksam ist es, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene erzählt. Berichtet jemand von einer schweren Krise vielleicht sogar mit einem Suizidversuch und erzählt, wie er die Situation bewältigen konnte und wie er Hilfe bekommen hat von Angehörigen oder einer öffentlichen Stelle, hat das einen sehr positiven Effekt.

Welche Erfahrungen haben sie in ihrer Arbeit in der Suizidprävention besonders geprägt?

Ich habe sehr viele Menschen begleitet, die in verzweifelten Situationen waren. Für mich war es immer toll zu sehen, dass man mit der richtigen Unterstützung damit zurechtkommen und sogar wieder einen Sinn im Leben finden kann.

Ein älterer Mann kam beispielsweise zu mir, der nach seiner Pensionierung depressiv geworden war. Er hatte einen guten Job, war erfolgreich und beliebt. Die Beziehungen außerhalb seines Jobs hatte er aber vernachlässigt. Er hatte nach seiner Pension das Gefühl, es interessiert sich keiner mehr für ihn. Dann trennte sich auch noch seine Frau. Er zog sich von allem zurück und entwickelte ernsthafte Suizidgedanken. Als er zu mir kam, war er sehr entschlossen.

Über das Gespräch hatten wir so einen guten Zugang, dass er die Krise überwinden konnte. Er hatte jemand gefunden, mit dem er reden konnte. Vorher wäre er nie auf die Idee gekommen, sich jemandem mitzuteilen. Er fand wieder einen Sinn, söhnte sich dann mit seiner Frau aus und führte wieder ein zufriedenes Leben.