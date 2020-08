Suche nach vermisstem Senior auf dem Bodensee wird fortgesetzt - Zeuge wird gebeten, sich zu melden

Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Bodensee bei Lindau ereignet. Ein Mann versuchte einen anderen zu retten, geriet selbst in Not und starb kurz darauf. Nach dem zweiten suchte die Polizei bis in die späten Abendstunden. Am Donnerstag wird die Suche nun fortgesetzt, wie die Polizei in Lindau auf Anfrage der Lindauer Zeitung berichtet.

"Wir sind noch dabei zu ermitteln, um den Suchort enger eingrenzen zu können", sagte ein Sprecher der Polizei. Leider gebe es keinen Anhaltspunkt, wo genau sich der vermisste Mann befinden könnte. Daher sucht die Polizei auch nach einem Zeugen, der möglicherweise helfen könnte. Dieser Zeuge habe sich am Mittwoch mit einem eigenen Boot in der Nähe des Unfallorts befunden. Der Männergruppe auf dem Motorboot, zu der der Vermisste gehörte, habe sich der Zeuge als Segellehrer zu erkennen gegeben. Er soll einen österreichischen Akzent haben. Dieser Mann wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Lindau zu melden unter 08382-9100.

Was war am Mittwoch geschehen?

Der Alarm ging gegen 15.20 Uhr bei der integrierten Leitstelle ein. Zunächst war von einem Seenoteinsatz bei Wasserburg die Rede. „Es stellte sich aber schnell heraus, dass der Einsatz bei Zech war“, sagt Christian Wild, stellvertretender Leiter der Lindauer Polizeiinspektion im Gespräch mit der LZ.

Was genau auf dem Boot passiert ist, ist am Mittwochabend noch unklar. Für die Polizei stellt es sich etwa so dar: Acht Männer waren auf einem Motorboot unterwegs. „Einer von ihnen wollte wohl zum Schwimmen ins Wasser“, sagt Wild. Dort habe er gesundheitliche Probleme bekommen. „Er ist sofort untergegangen.“ Der 72-jährige Bootsführer sprang dem Mann hinterher, um ihn zu retten – und geriet selbst in Not.

Die Begleiter konnten den Mann, der aus Langenargen stammt, gerade noch aus dem Wasser ziehen. Sie begannen noch auf dem Boot, das etwa eineinhalb Kilometer vom Strandbad Eichwald entfernt war, mit den Reanimationsmaßnahmen. Der Mann wurde sofort im Krankenwagen behandelt, verstarb aber kurz darauf im Krankenhaus.

Suche wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt

An die hundert Einsatzkräfte der Polizei, Wasserschutzpolizei, Wasserwacht, Feuerwehr, THW und Kollegen aus Österreich suchten unter Hochdruck mit Booten, Tauchern, Tauchdrohnen und insgesamt drei Hubschraubern nach dem noch immer verschwundenen Schwimmer. Die Lindauer Feuerwehr suchte zwischenzeitlich auch das Ufer zwischen Zech und Eichwald ab, doch auch dort war der Mann nicht zu finden.

Bei Einbruch der Dunkelheit brachen die Einsatzkräfte auch die Suche auf dem See ab, bis zum Redaktionsschluss wurde der Mann nicht gefunden. Die Suche wird am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Die restlichen Bootsinsassen werden vom Kriseninterventionsteam betreut, sie stehen unter Schock.

