Sturmschaden auf Dach über dem Altarraum der Kirche St. Stephan

Das stürmische Wetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat das Dach über dem Altarraum der Kirche St. Stephan auf der Lindauer Insel beschädigt, eine Reihe von Dachplatten herausgerissen, die im Fanggitter lagen. Durch das Loch im Dach konnte der Regen ungehindert eindringen. Ein benachbarter Anwohner hatte das Loch entdeckt. Nachdem er weder den Pfarrer noch die Mesmerin erreichen konnte, landete er schließlich bei der Polizei, die ihrerseits die Feuerwehr alarmierte. Diese rückte am Sonntagabend dann auch an und fischte die Dachplatten aus der Dachrinne und versuchte sie an der offenen Stelle wieder einzusetzen. Foto: cf