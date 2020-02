Sturm wirft in Lindau Bäume um und setzt Keller unter Wasser

Nachdem die Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) nun auch mit einem offenen Brief ihre Forderung unterstreicht, Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck möge sich für die Aussagen entschuldigen, mit denen er in ihren Augen auf einem Video von der Grünen Woche in Berlin die demonstrierenden Landwirte beleidigt haben soll, sind die Blicke aufs Mengener Rathaus gerichtet. Aber der Bürgermeister schweigt. Weder Martin Neher – der Landwirt, der mit der Weiterleitung des Videos den Stein ins Rollen brachte – noch die LSV haben eine Rückmeldung von ...