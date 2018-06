Sturm beschädigt Weide auf der Insel Hoy

Mehrere Bäume sind dem Gewitter am Mittwochabend zum Opfer gefallen. Neben einem Baum, der auf der Pfarrwiese vor der Kirche St. Josef entwurzelt wurde, und einigen umgestürzten Bäumen in der Rotmoosstraße, der Karl-Sting-Straße und dem Hasenweidweg hat es auch die Weide auf der Insel Hoy erwischt: Ein Teil des Baumes ist abgesplittert und treibt neben dem winzigen Eiland im See. Die Lindauer Feuerwehr musste am Mittwoch zu mehr als 20 Unwetter-Einsätzen ausrücken. Foto: Christian Flemming (lz)