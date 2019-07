Sturm bereitet Seglern Probleme und beendet U&D

Der Gewittersturm am Samstagabend hat auf dem Bodensee Seglern Probleme bereitet. Außerdem musste der Club Vaudeville das Umsonst & Draußen abbrechen.

Laut Wetterdienst ist es im Verlauf des Gewitters in Lindau zu Sturmböen mit bis zu 65 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gekommen. Der Sturm führte zu massiven Wellengang, der zahlreichen Segelbooten ernsthafte Probleme bereitete. Im Bereich zwischen der Lindauer Insel und dem Rheindamm hat der starke Wind ein Boot mit gesetzten Segeln fast flach auf das Wasser gedrückt. In Wasserburg versuchte ein Segelboot über 40 Minuten lang, im Hafen anzulegen. Die Wasserschutzpolizei war in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Wasserwacht mehrfach im Einsatz. Alle Problemfälle konnten laut Polizeibericht jedoch gelöst werden. Es wurde niemand verletzt.

Ebenfalls friedlich, aufgrund des Sturms jedoch früher als geplant, endete das U&D-Festival auf der Hinteren Insel. Aufgrund des starken Regens verlagerte sich das Fest in den Abendstunden sehr schnell von draußen nach drinnen. Viele Besucher gingen im hartnäckigen Regen früher nach Hause. Ansonsten verlief das Fest laut Polizei störungsfrei.