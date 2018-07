Ob Meisterwerke der frühen Filmkunst oder erste Zeichentrickfilme, alljährlich bieten die Abende mit „Stummfilm und Orgel“ in der Aeschacher Christuskirche herausragende Erlebnisse. Wenn die Filmmusik von der dortigen Kirchenorgel den Film live begleitet, dann erwartet die Besucher ein Leckerbissen. Denn die alten Stummfilme verbinden sich perfekt mit der Musik der Steinmeyer-Orgel. Der Organist Andreas Benz aus Heilbronn ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern zugleich ein Fachmann für Stummfilme. Beide Leidenschaften verbindet er vom heutigen Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli jeweils um 20.30 Uhr wird in der Christuskirche in der Anheggerstraße miteinander.

Am Freitag werden frühe Zeichentrickfilme unter anderem von Walt Disney gezeigt, ein Programm auch für Familien mit großen und kleinen Kindern. Vergnüglich geht es am Samstag mit der Komödie „Charley’s Tante“ (1925) weiter. Am Sonntag endet die Reihe mit dem Film „The Crowd“ von King Vidor aus dem Jahr 1928. Dieser Film zählt zu den besten Stummfilmen überhaupt und nimmt die Sehnsucht nach Ruhm und Anerkennung auf.