Stürmischer Start in der Bregenzer Bucht

Nach langem Warten ist der Startschuss zur ersten Mittwochsregatta in der Bregenzer Bucht gefallen. In vier Klassen, entsprechend der Yardstick Zahl, wurde im Up and Down Kurs gewertet. Die Siege teilen sich auf die Teilnehmer vom Yacht Club Bregenz und Lindauer Segler-Club auf.

Dabei zeigte sich das Wetter vor dem verspäteten Start gegen 20 Uhr von seiner unangenehmen Seite. Dunkle Wolken zogen gleich aus mehreren Richtungen in die Bregenzer Bucht, gefolgt von starken Regenschauern und viel Wind. „Wir hatten eigentlich mit viel mehr Teilnehmern gerechnet, aber die schlechte Wettervorhersage hat sicher viele abgehalten“, meint Stephan Frank vom LSC. Auch er entschied sich, nicht auf seinem Lacustre zu starten, sondern beim Sieger der Klasse 1, Thomas Ziegler mit seiner Dynamic 26 vom LSC dabei zu sein: „Ich hatte keine Lust, auf meinem Schiff etwas kaputt zu machen. Es war mir lieber umzusteigen, auf ein anderes Schiff, bei dem das Material egal ist.“

Auch Wettfahrtleiter Stefan Latzel vom LSC vermisste vor allem die kleineren Boote am Start. Mit dem Wetter war er aber sehr zuversichtlich: „Nach einem Sturm starten ist immer besser, als vor einem Sturm“, so seine Erfahrung. „Wenn wir starten, scheint die Sonne. Da hinten wird es schon wieder hell“, beantwortete er die Fragen manches Steuermanns, der mit einem Abbruch rechnete. Mit der Sonne hatte er recht, aber es wurde sogar noch besser. Bei vier bis fünf Windstärken versammelten sich 21 Boote aus verschiedenen Richtungen an der Startlinie. Nur mit dem Timing hat es nicht bei jedem so klappen wollen.

Für das neue Schiff, eine Melges 32, von den erfahrenen Seglern Julius und Max Trippolt vom Yacht Club Bregenz, sollte die „Midweek“ die Jungfernfahrt werden. Sie schafften es aber nicht rechtzeitig zur Startlinie. „Wir wollten nicht die erste Fahrt bei diesem unkalkulierbaren Wetter machen. In Lindau hatte es gehagelt. Das waren einfach zu schlechte Bedingungen dafür“, erzählt Julius Trippolt. Den Start haben sie damit verpasst, aber ihre Jungfernfahrt war ein voller Erfolg: „Wir sind mit 17,8 Knoten dahin gerauscht. Das hat, glaube ich, gestern keiner geschafft“, sagt Julius Trippolt.

Wettfahrtleiter Stefan Latzel und seine Kollegen hatten viel Arbeit: „Der Wind hat nach dem Gewitter um 180 Grad gedreht und kam aus Süd. Das hieß für uns, noch mal die Bojen neu auslegen. Darum der verspätete Start“, erklärt Latzel. Er sei aber zufrieden, dass die erste internationale Wettfahrt über die Bühne gehen konnte und der Wind beständig war. Auch Schiedsrichter Heinz Wießner konnte eine Wettfahrt ohne Proteste verbuchen.

Coronabedingt ist die Mittwochsregatta mit zwei Monaten Verspätung an den Start gegangen und findet in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt. Es gibt keine Gesamtwertung und keine Siegerehrung wegen den Einschränkungen bezüglich öffentlicher Veranstaltungen. Gesegelt wird ab sofort jeden Mittwoch bis zum 16. September als Training für weitere Regatten. Dabei sein kann jeder, der über eine Yardstickzahl verfügt. Um die Organisation und den damit verbundenen Aufwand auf mehreren Schultern zu verteilen, wird diese Regatta gemeinschaftlich vom Bregenzer Segler-Club, Yacht-Club Rheindelta, Yachtclub Hard, Yacht Club Bregenz, Lindauer Segler-Club und Lochauer Yacht Club veranstaltet.