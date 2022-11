Strickstubenbazar und Krippenausstellung im Freizeitzentrum

Der Frauenbund Oberreitnau veranstaltet am Samstag, 19. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 20. November, von 10 bis 17 Uhr gemeinsam mit den Oberreitnauer Krippenfreunden ihren Strickstubenbazar mit Krippenausstellung in der Turnhalle des Freizeitzentrums Oberreitnau. Dabei gebe es wieder die Gelegenheit selbst Genähtes, Eingemachtes, gestrickte Socken, Hausschuhe, Kränze, Kugeln, selbst Gebackenes und vieles mehr vom Frauenbund zu erwerben, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Ferner stellen die Oberreitnauer Krippenfreunde und andere Hobbybastler wieder selbstgebaute sowie besondere Krippen und Figuren aus.

Auch die seit 2019 restaurierte Weihnachtskrippe ist bereits in der Kirche St. Pelagius aufgebaut und kann bei einem kurzen Spaziergang von fünf Minuten von der Turnhalle zur Kirche bewundert werden. Der Eintritt ist frei.