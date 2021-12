Strengere Maßnahmen gegen Geflügelpest angeordnet

Nachdem in Bayern bereits drei Geflügelpestfälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Cham und Nürnberger Land nachgewiesen wurden, konnte vor kurzem auch ein weiterer Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand mit rund 50 Hühnern im Landkreis Erding bestätigt werden.

Deshalb hat das Bayerische Umweltministerium laut Pressemitteilung des Landratsamtes Lindau nun verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen gegen die Geflügelpest zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel angeordnet. Erforderliche Maßnahmen erfolgen bayernweit einheitlich auf Grundlage einer zentralen Risikobewertung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und werden von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden vor Ort durch eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben, heißt es weiter.