Streitschlichter übernachten in der Schule

An der Realschule im Dreiländereck hat sich eine neue Gruppe von Streitschlichtern formiert, wie die Schule mitteilt. Um einander besser kennenzulernen, haben die Streitschlichter zusammen eine Nacht lang im Schulhaus übernachtet.

Alle neuen und bereits erprobten Streitschlichter trafen sich am frühen Abend um 18 Uhr. Nach einer theoretischen Einheit wurde die Zeit nach einem gemeinsamen Abendes mit gemeinsamen Spielen verbracht.

Nach der aufregenden Nacht in der Schulturnhalle der Realschule ging es nach einem gemeinsamen Frühstück mit der Erprobung der Theorie in der Praxis weiter. An mehreren Fällen wurde eingeübt, wie eine Streitschlichtung abläuft und zu welchen unvorgesehenen Problemen es kommen kann und welche Lösungen gefunden werden können.

Mit vielen neuen Eindrücken und dem Gefühl, die Mitstreiter kennengelernt zu haben, wurden die Streitschlichter anschließend nach Hause entlassen. „Ein herzlicher Dank gilt auch den Eltern, die ihre Kinder in diesem für die Gesellschaft wertvollen Dienst unterstützen“, schreibt die Schule am Dreiländereck in einer Pressemitteilung.