Streit zwischen Nachbarn eskaliert

Am frühen Montagmorgen gegen 04.15 Uhr ist es in einer Wohnung Am Alpengarten zu einer Streitigkeit zwischen einer 38-jähigen Frau und einem 23-jährigen Mann gekommen. Nach Eintreffen einer Streife der Lindauer Polizei konnte die Lage wieder beruhigt werden. Der genaue Grund der Auseinandersetzung konnte bisher nicht ermittelt werden. Wie die Polizei berichtet, wurde im Verlauf der Anzeigenaufnahme bekannt, dass auch weitere Familienmitglieder der beteiligten Familien in den Streit verwickelt waren und sich gegenseitig geschlagen hatten. Ein Ermittlungsverfahren wegen gegenseitig begangener Körperverletzung wurde von der Polizei eingeleitet.