Streit wegen Maskenpflicht eskaliert im Lindauer Mc Donald`s

Im Mc Donald`s in Lindau in der Robert-Bosch-Straße ist es am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr zu einer Streitigkeit wegen nicht getragener FFP2-Masken. Eine 43-jährige Frau betrat laut Polizei zusammen mit zwei Begleitern das Restaurant, ohne eine erforderliche FFP2-Maske zu tragen. Der Streit sei dann eskaliert.

Ein Mitarbeiter des Restaurants machte die drei Personen auf die Maskenpflicht aufmerksam. Dabei schlug die Frau laut Polizei mit der flachen Hand gegen die Brust des Mitarbeiters. Danach hätten alle drei das Restaurant wieder verlassen.

Der Mitarbeiter konnte sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges der Frau notieren, über die Polizei in Rankweil konnten dann die Personalien festgestellt werden. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.