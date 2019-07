Streit unter Trinkkollegen

Eine besondere Art der Freundschaft pflegten zwei Herren am Montagabend in einem Lokal auf der Insel. Die Polizei wurde gerufen, da ein 64-jähriger Mann behauptete, dass in seinem Geldbeutel 90 Franken fehlen sollen. Er verdächtigte seinen 72-jährigen Trinkkollegen, mit dem er den bisherigen Abend verbracht hatte, nachdem sie sich am Nachmittag am Bahnhof Lindau kennengelernt hatten. Der Geschädigte, der seinen neugewonnenen Freund den ganzen Abend über frei gehalten hatte, konnte die genaue Stückelung des Geldbetrages angeben und so wurde der Verdächtige gebeten, seine Taschen zu leeren. Als er seinen Ausweis aus der Hose ziehen wollte, hatte er auch zugleich die fehlenden Geldscheine in der Hand. Somit war der Täter umgehend überführt. Im Anschluss begaben sich die beiden erneut in die Kneipe, um weiter zu trinken, heißt es im Polizeibericht.