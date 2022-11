Streit um Parkplatz in Bregenz eskaliert - Mann zückt Pfefferspray

Beim Streit um eine Parklücke in Bregenz hat ein Mann seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht. Als dieser daraufhin ausstieg, setzte sich sein Auto ohne ihn in Bewegung. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte ein 53-jähriger Fahrer eines Transporters am Samstag gegen 17.50 Uhr in Bregenz in der Oberen Burggräflergasse in eine Parklücke am Straßenrand einparken.

Ein bislang unbekannter Autofahrer mit deutschem Kennzeichen wollte demnach in die gleiche Parklücke fahren. Als ihm dies nicht mehr gelang, stieg der Mann aus seinem Auto, ging zum Fahrzeug des 53-Jährigen und beschimpfte diesen. Dann zog er ein Pfefferspray und sprühte es durch die offene Seitenscheibe ins Gesicht des Fahrers, so der Bericht weiter.

Transporter setzt sich in Bewegung

Der 53-Jährige stieg – beeinträchtigt von Pfefferspray – aus seinem Fahrzeug aus. Weil beim Transporter noch der Gang des Automatikgetriebes eingelegt war, fuhr das Fahrzeug laut Bericht anschließend selbständig aus der Parklücke und touchierte mit dem Auto des Unbekannten. Der Unbekannte flüchtete daraufhin vom Unfalls- beziehungsweise Tatort.

Der Transporter fuhr danach selbständig wieder weiter und beschädigte dabei noch zwei geparkte Fahrzeuge, ehe er zum Stillstand kam. Verletzt wurde - abgesehen von der Beeinträchtigung durch das Pfefferspray - niemand, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand demnach teils erheblicher Sachschaden.