Streit um Flüchtlinge: Die CSU-Basis hadert mit der Parteispitze

Der lange Streit um die Flüchtlinge zwischen CSU und CDU, die Auseinandersetzungen um die Führung der CSU und die daraus folgenden schlechten Umfragewerte weniger als drei Monate vor der Landtagswahl machen Parteimitgliedern zu schaffen. Bei der Versammlung des Kreisverbands am Montagabend machten die Parteifreunde ihrem Ärger über die Parteispitze Luft.

Dass es nach der verlorenen Kampfkandidatur um den Direktkandidaten für den Landtag und dem Streit in der Lindauer CSU um den OB-Kandidaten auch im Kreisverband genügend Themen zum Aufarbeiten gäbe, hat bei dem Treffen im Kolpinghaus Weiler überhaupt keine Rolle gespielt. Zu groß ist der Ärger über den Zustand der Partei. An der Spitze der Partei wünscht sich Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner mehr besonnene Arbeiter.

Vorbild ist für viele der Lindauer CSU der heimische Bundestagsabgeordnete Gerd Müller, der in ihren Augen als Entwicklungsminister wertvolle Arbeit leistet und unterschätzt werde, weil er kein lauter Sprecher ist. Doch solch ein Verhalten vermisse er bei anderen, fügte Pfanner hinzu, ohne Namen zu nennen.

Bürgermeister kritisieren schlechten Stil der CSU-Spitze

Bei der Versammlung wurde sehr deutlich, dass die Parteimitglieder im Wahlkampf auf keinen Fall ihren Spitzenkandidaten beschädigen wollen. Über Ministerpräsident Markus Söder gab es deshalb nur Lob. Offen kritisierten sie Bundesinnenminister und Parteichef Horst Seehofer, der entgegen anderslautender Äußerungen die Lektion aus dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl offenbar nicht verstanden habe, wie Gestratz’ Bürgermeister Johannes Buhmann vermutet. Der weiter drohende Absturz bei der Landtagswahl ist in seinen Augen direkte Folge von Seehofers Streit mit der Kanzlerin.

Großer Beifall lässt vermuten, dass die meisten der etwa 70 Parteifreunde in Weiler das ebenso sehen. Stiefenhofens Bürgermeister Toni Wolf machte zudem deutlich, wie sehr die Parteibasis zumindest hierzulande den Kopf schüttelt über den verschärften Umgang mit Flüchtlingen. Er beklagte die Abschiebung eines „jungen gut ausgebildeten Migranten“ vor kurzem, der Arbeit hatte und Steuern bezahlt habe. Es passe nicht zum Gerede von der geforderten Integration, wenn der Staat solche Bemühungen derart bestrafe. Auch dafür gab es großen Beifall.

Auch wenn die CSU sich gerade selbst erhebliche Probleme bereitet, wollen die heimischen Christsozialen bis zu den Landtagswahlen das Ruder noch rumreißen (von links): Landtagskandidat Hans-Peter Rauch, Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger, Europaabgeordneter Markus Ferber, Landtagskandidatin Hanni Windhaber, Landtagsabgeordneter Eberhard Rotter, Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner und Bezirkstagskandidat Thomas Wurmbäck. (Foto: dik)

Die heimischen CSU-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 14. Oktober wichen dem Thema weitgehend aus. Eric Beißwenger hofft, dass die CSU über den Sommer aus dem Tief heraus findet. Hanni Windhaber und Hans-Peter Rauch wollen über die Liste in den Landtag und brauchen dafür ein Ergebnis ihrer Partei, das deutlich über 40 Prozent liegt. Das sei nur im Zusammenhalt erreichbar, denn anders könne man die Erfolge der CSU für Bayern gar nicht herausstellen. Tobias Paintner, Geschäftsführer der CSU im Allgäu, warb deshalb um Freiwillige für den Wahlkampf auf Straßen und an den Haustüren, um die „vernichtenden“ Umfragewerte noch zu drehen.

Mehr entdecken: Schäuble warnt CSU vor bundesweiter Ausdehnung

Alle liegen damit auf einer Linie mit Markus Ferber, der als Bezirksvorsitzender der CSU-Schwaben und als Europaabgeordneter etwa eine Stunde lang zur aktuellen politischen Lage gesprochen hat. Und die sieht Ferber dramatisch – und zwar nicht wegen der Flüchtlinge. Denn wenn Europa gemeinsam handeln würde, würden die 28 Staaten das Problem seiner Meinung nach in den Griff bekommen, auch wenn das mühsam und langwierig wäre. Denn Fluchtursachen, Grenzschutz und viele andere nötige Maßnahmen ließen sich nicht in kurzer Zeit lösen. Auch er lobte deshalb Minister Gerd Müller für dessen hartnäckige und besonnene Arbeit abseits der jüngsten Streitigkeiten.

CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. (Foto: Daniel Karmann/dpa / DPA)

Ferber bereitet vielmehr die weltpolitische Lage mit US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin Sorgen, die beide kein starkes Europa wollen. Beide wollten deshalb die EU zerstören und den wirtschaftlich starken, aber weltpolitisch kleinen Kontinent wieder zum Spielball zwischen sich machen. Der Austritt der Briten, die Alleingänge der Regierungen in Ungarn und Polen abseits der in Europa bisher einigenden Rechtsstaatlichkeit schwäche die EU, wo sie doch dringend Einigkeit und Stärke brauche.

Basis belohnt die deutlichen Worte mit langem Beifall

Ohne auf den auch aus seiner Parteispitze oft erhobenen Vorwurf einzugehen, Kanzlerin Merkel habe die EU gespalten, sagte Ferber eindeutig, dass die Regierungen Europa beschädigen, die nur fordern und nicht bereit sind, Lasten mitzutragen. Wer hierzulande weiter in Frieden und Wohlstand leben will, sollte deshalb europäische Bemühungen stärken.

Da sei es nicht hilfreich, wenn „jemand“ – Ferber sprach Seehofers Namen nicht aus – sich bei einer eher unwichtigen Detailfrage als nicht kompromisswillig zeige. „Balance erreicht man nicht mit Erpressung“, stellte Ferber fest. Und das Ergebnis zeige letztlich, dass sich dieser Streit nicht gelohnt habe: „Das hätten wir einfacher haben können.“ Die CSU-Basis belohnte die deutlichen Worte mit langem Beifall.

Um Sicherheit und Stabilität zu sichern, braucht es mehr als hohe Verteidigungsetats. Das sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Videointerview in seinem Büro in Kempten. Die Verteidigungsetats zu erhöhen reicht nicht aus, um Frieden zu erhalten. Er empfiehlt beispielsweise stärker in die afrikanische Wirtschaft zu investieren, was dabei helfen würde, Fluchtursachen zu reduzieren.