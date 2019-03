Streit nicht auf Kosten der alten Menschen austragen

Es ist menschlich verständlich, wenn es auch zwischen Verantwortlichen der Stadt und einem Verein wie der Diakonie nicht klappt. Das darf aber auf keinen Fall zu Lasten der Betroffenen gehen, in diesem Fall zu Lasten der Bewohner und derjenigen älteren Menschen, die gerne im Maria-Martha-Stift die letzten Jahre ihres Lebens verbringen möchten. Das aber passiert derzeit. Die einen haben knallhart mit der Hilfe der Stadt kalkuliert, die anderen lassen sich darauf nicht festlegen. Nun droht dem vielfach ausgezeichneten Heim das Aus. Man kann sich übrigens auch des Eindrucks nicht erwehren, dass dies der Stadt gar nicht so unrecht ist. Da spielt Neid sicher ebenso eine Rolle wie Häme, wenn das so oft und hoch gelobte Konzept offenbar nicht dauerhaft trägt. Umgekehrt gerät die Diakonie zu oft in Probleme mit der Stadt, als dass die Verantwortlichen des Vereins daran keine Schuld tragen können. Deren Kommunikationsverhalten ist sicher nicht das beste. All diese Schuldzuweisungen helfen aber in der Sache nicht weiter. Deshalb sollte die Diakonie in Ruhe nochmal alle Möglichkeiten abwägen, das schließt einen Verkauf der Liegenschaft am Kleinen See und den Bau eines völlig neuen Gebäudes auf der Hinteren Insel ein. Verwaltung und Stadtrat wiederum müssen sich überlegen, was sie tun können, um das Maria-Martha-Stift zu erhalten. Denn ohne dieses Haus wäre Lindau ganz sicher ein ganzes Stück ärmer.