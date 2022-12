Streit in städtischer Obdachlosenunterkunft: Polizeibekannter Mann schlägt 38-Jährigen

Die Polizei musste am Mittwochnachmittag in der städtischen Obdachlosenunterkunft einen Streit schlichten. Ein 51-Jähriger hatte einen 38-Jährigen geschlagen. Insgesamt gab es in diesem Jahr bereits 60 Einsätze in der Unterkunft.

„Ein 51-jähriger Mann schlug einem 38-jährigen Mann auf die Nase, dieser wurde an der Nase verletzt“, heißt es im Polizeibericht. Beide Männer seien erheblich alkoholisiert gewesen, die Polizei schreibt von Werten von mehr als zweieinhalb Promille.

Die Beamten drohten dem 51-jährigen „Aggressor“ mit Gewahrsam, falls er nochmals handgreiflich werden sollte. „Dieser Androhung folgte er und verhielt sich dann ruhig“, schreibt die Polizei.

Die Polizei kennt den Mann

Der Mann ist der Polizei gut bekannt. „Er ist schon öfter in Erscheinung getreten“, sagt Polizeisprecherin Isabel Schreck auf Nachfrage der LZ. Die Obdachlosenunterkunft in der Reutiner Straße ist laut Stadt derzeit „sehr gut belegt“.

Insgesamt hat es dort in diesem Jahr bereits 60 Einsätze gegeben, wie Schreck erläutert. „Davon waren die meisten wegen Körperverletzungen, aber es gab auch Beleidigungen und Sachbeschädigungen.“ Anfang des Jahres hatte ein 24-jähriger Mann dort eine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt, er wurde kürzlich wegen versuchten Mordes verurteilt.

„Es gibt keinen einzelnen Hauptaggressor“, sagt Scheck auf Nachfrage. Oft spiele aber eine „erhebliche Alkoholisierung eine große Rolle“ bei den Taten.