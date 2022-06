Streit in der Spielbank

Am Donnerstagabend kam es nach Mitteilung der Polizei in der Spielbank zu einer Streitigkeit zwischen einem der Lindauer Polizei bekannten 51-jährigen Mann und mehreren Besuchern. Der Mann fühlte sich durch die anwesenden Gäste beleidigt und titulierte diese mit diversen Schimpfwörtern. Zur Beweissicherung machte er mit seinem Handy ein Video. Damit waren die Anwesenden nicht einverstanden und forderten den 51-Jährigen auf, das Video zu löschen. Erst nach Eintreffen einer Polizeistreife konnte die Situation wieder beruhigt werden. Beide Parteien gaben an, sich gegenseitig wegen diverser Beleidigungen anzeigen zu wollen. Dem Mann wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt, dem er auch nachkam.