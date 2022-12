Streit im Raucherbereich – erst mit Worten, dann mit Fäusten

Bei einer an sich friedlich verlaufenden Nikolausparty in Schlachters ist es kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen gekommen. Zwei etwa 20 Jahre alte Männer trafen sich im Raucherbereich, wobei sie zunächst verbal aneinandergerieten. Dann schlug einer den anderen plötzlich mit der Faust ins Gesicht, so dass der Verletzte ins Krankenhaus Lindau zur Behandlung musste. Der Täter floh noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch identifiziert werden.