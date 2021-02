Streit im Corona-Testzentrum in Lindau-Bösenreutin eskaliert

Weil ein bisher unbekannter Mann am Corona-Testzentrum in Lindau-Bösenreutin aufgrund seines Wohnortes nicht getestet wurde, kam es zu einem Streit zwischen ihm und einem Mitarbeiter. Nachdem der Mann aufgefordert wurde, das Testzentrum ohne einen Test zu verlassen, schlug er vor lauter Wut die Autotür gegen das linke Bein des Mitarbeiters. Dieser wurde dabei verletzt, heißt es im Polizeibericht. Da das Kennzeichen des Fahrzeuges bekannt ist, wird nun wegen Körperverletzung gegen den Mann ermittelt, so die Polizei.