Streit eskaliert: Mutter einer 13-Jährigen weiß sich nicht mehr zu helfen und ruft die Polizei

Der Streit mit ihrer 13-jährigen Tochter ist am Mittwoch so eskaliert, dass eine Mutter sich nicht anders zu helfen wusste, als die Polizei zu rufen. Vier jugendliche Männer waren bei dem Mädchen. Sie wollten das Haus nicht verlassen. Bei einem fand die Polizei einen Chip der Lindauer Therme. Er hatte dort offenbar die Zeche geprellt.

„Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr teilte eine Mutter aus dem Buttlerhügel mit, dass es in der Wohnung zu Streitigkeiten mit der 13-jährigen Tochter kommen würde“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Außerdem seien Personen in der Wohnung gewesen, „die dort nichts zu suchen hätten“. Die Mutter konnte die vier jungen Männer nicht dazu bringen, zu gehen.

Mädchen war schonmal als vermisst gemeldet

Eine Polizeistreife habe die Lage beruhigen können, schreibt die Polizei weiter. Die Beamten stellten allerdings fest, dass das 13-jährige Mädchen schon einmal als vermisst gemeldet worden war. Den vier Jungs erteilten die Polizisten einen Platzverweis.

Sie durchsuchten die Jungs. Bei einem 15-Jährigen fanden sie einen Chip der Therme Lindau. Bei der Therme stellte sich heraus, dass auf dem Chip noch ein Rechnungsbestand von 116 Euro war. „Der Jugendliche gab an, nicht zu wissen, wie der Chip in seine Tasche kam“, schreibt die Polizei. Sie ermittelt jetzt wegen Zechbetrugs und gegen alle vier jungen Männer wegen Hausfriedensbruchs.