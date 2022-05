Streit eskaliert: Mutter bedroht Sohn mit Waffe

Zu einem Streit zwischen Mutter und Sohn kam es am Montag, 30. Mai, am frühen Nachmittag in einer Bregenzer Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte die Mutter ihren Sohn im Zuge der verbalen Streitigkeit mit einer Waffe und wollte diesen zum Verlassen der Wohnung nötigen.

Der 18-Jährige flüchtete daraufhin in sein Zimmer, sperrte die Türe von innen ab und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Polizeistreifen wurde das Haus anschließend umstellt, das betroffene Stockwerk evakuiert und die naheliegenden Zufahrtsstraßen aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt.

Verhandlungsteam nimmt Kontakt mit Mutter auf

Infolgedessen nahm das Verhandlungsteam der Landespolizeidirektion Vorarlberg Kontakt mit der Mutter auf, wodurch diese schließlich aus der Wohnung trat und durch eine Sondereinheit widerstandslos festgenommen werden konnte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der verwendeten Waffe um eine CO₂-Pistole. Es wurde weder die Mutter noch der Sohn durch den Vorfall verletzt.