Streit an der Löwenmole: Man schubst Frau, beide erwarten jetzt mehrere Strafverfahren

Im Bereich der Löwenmole auf der Lindauer Insel gerieten ein Mann und eine Frau in der Nacht auf Samstag in Streit. Der eskalierte so, dass die Polizei nun ermittelt. Und zwar gegen beide.

Eine 64-Jährige und ein 49-jähriger Mann gerieten zunächst verbal in Streit, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. „Im Verlauf der Streitigkeit beleidigten sie sich gegenseitig mit diversen Äußerungen.“

Frau stürzt nach Schubser von Mann

Dann habe der Mann die Frau geschubst, sie stürzte. „Sie wurde dabei glücklicherweise nicht wesentlich verletzt“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beiden erwarten nun mehrere Strafverfahren.