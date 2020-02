Streit am Köchlinweiher

Bereits am Dienstag kam es am Köchlinweiher in Lindau zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Wie die Polizei mitteilte, hob ein 32-jähriger Lindauer offensichtlich auf dem Boden liegende Hinweiszettel auf, auf denen auf das Nichtfüttern von Vögeln hingewiesen wurde. Diese warf er in einen Mülleimer. Ein 61-jähriger Anwohner beobachtete dies und rügte den 32-jährigen. Der 32-jährige zerriss offenbar provokativ einen der Hinweiszettel. Es folgte eine hitzige Debatte, bei der sich beide Kontrahenten auch gegenseitig mit Schimpfwörtern beleidigten. Ein Beteiligter erstattet bei der Polizeiinspektion Lindau Anzeige wegen Beleidigung. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Füttern von Vögeln unterlassen werden sollte, da Brotreste bei den Vögeln Gesundheitsschäden verursachen können. Auf die Rattenplage am Köchlinweiher und die möglichen Gesundheitsschäden für die Vögel wurde durch die Stadt Lindau bereits hingewiesen. Das Wefen von Brotresten ins Wasser und das Liegenlassen auf dem Boden kann außerdem nach dem Wasser- und dem Abfallrecht als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 10000 Euro geahndet werden.