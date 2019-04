Streichtrio spielt Mozart und Schubert

Ein Streichtrio mit Alina Pogostkina an der Violine, Nimrod Guez an der Viola und Danjulo Ishizaka am Violoncello spielt am Montag, 29. April, ab 19.30 Uhr im Lindauer Stadttheater Stücke von Mozart bis Schubert. Auch Alfred Schnittke ist dabei.

Kammermusikabende mit Wolfgang Amadeus Mozart waren unvergessliche Erlebnisse, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Und sein Divertimento sei eines der zentralen Kammermusikwerke überhaupt, das Beste von Mozart, für eine seltene, aber umso lohnendere Besetzung: das Streichtrio. Alina Pogostkina, Nimrod Guez und Danjulo Ishizaka spielen dieses Stück, ebenso wie das Stück „Notturno“ von Franz Schubert.

Für Alfred Schnittke sollten alle Musikstile der Gegenwart und Vergangenheit als Klang-Kosmos verfügbar sein, aus dem er reichlich schöpfte. Sein Streichtrio reicht vom zarten Schubert-Ton über Anklänge an den späten Schostakowitsch bis hin zu bohrend dissonanten Klängen.

„Die noch jungen Interpreten stehen als Solisten oft in der vordersten Reihe, finden sich aber auch ebenso regelmäßig im Geist der Kammermusik in kleiner Besetzung zusammen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Karten gibt es an der Theaterkasse.