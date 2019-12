Streicher verwöhnen die Ohren der Zuhörer

Seit seinem Debüt im September 2007 hat sich das Stradivari Quartett mit jährlichen Tourneen um die ganze Welt zu einer der führenden europäischen Streichquartett-Formationen entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung. Nun kommen die vier Musiker am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr ins Theater Lindau.

Mit der „Aurea“ von 1715 in den Händen des Primarius und dem um zwei Jahre jüngeren Cello „Suggia“, ergänzt durch die Violine „Ex-Wannamaker Hart“ von Giovanni Battista Guadagnini aus dem Jahr 1767 und einer Viola aus der Werkstatt von Hendrick Willems von 1690 verfügen die vier in der Schweiz beheimateten Musiker über ein beeindruckendes Instrumentarium.

Das Stradivari Quartett spielt ein breites Repertoire, doch konzentrieren sich die Musiker daneben zunehmend auf große Zyklen, die sie jeweils – meist über eine Saison – einem Komponisten widmen. Als Streichquartett kann man das Jubiläumsjahr 2020 zu Beethovens Geburtstag für diese Absicht nur begrüßen und kaum ignorieren. Und so spielen die vier in Lindau je ein Quartett aus Opus 18 und Opus 59. Mit beiden Werken bewies Beethoven seine unerhörte Modernität und Radikalität des eigenen Weges mit für damalige Verhältnisse kaum mehr zu bewältigenden spielerischen Anforderungen. Dabei führt er in die Königsklasse des Streichquartetts mit strengen wie mit zarten Tönen, erklärt der Veranstalter.

Daneben ist ein Spätwerk von Haydn zu hören, weniger kantig aber sprudelnd vor Phantasie aus dem nicht enden wollenden Füllhorn dieses Vaters des Streichquartetts.

Das Quartett besteht aus Wang Xiaoming, der die erste Violine spielt, Sebastian Bohren an der zweiten Violine, Antonio Uszynski an der Bratsche und Maja Weber spielt das Violoncello.